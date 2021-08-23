綜藝大哥大胡瓜日前4度向《綜藝大集合》吿假，由於他20年來從未缺席，加上之前曾說要引退、交棒給年輕人，合約又將於10月即將到期等消息，請辭之說不脛而走。不過，胡瓜今天已經和製作單位開會討論周三進棚錄影事宜，即將重新回到《大集合》，讓喜愛胡瓜的粉絲們終於可以放心了。

民視表示：「瓜哥今天確實已與製作單位召開星期三進棚錄影的前置會議；錄影內容很精彩，還有象徵榮耀的大來賓，值得大家期待。」外傳胡瓜對於節目錄影有防疫考量所以請假，對此，民視也表示錄影過程一樣不戴口罩，但會依照政府給的指引錄影，進場前做快篩，沒錄影時規定都要戴口罩。

《大集合》5月因疫情關係暫停錄影，直到本月4日終於復工，當時由於胡瓜告假，只能緊急找浩角翔起、小嫻、金剛及王瞳等年輕主持人代班，有網友在節目官方臉書留言「沒有胡瓜 沒興趣看」，引發熱議。果然，胡瓜缺席的節目首集收視率為3.43，與昔日收視率高達4.6至5，落差很大。胡瓜這次回歸《大集合》，收視率是否能拉回至原本的水平，備受關注。