【禁止氯氟烴(CFCs)】

早在1987年,世界各國領導人就聯合起來禁止氯氟烴(CFCs),這種化學物質與持續了幾十年的巨大的臭氧層破洞有關。在2007年時科學家就對這個問題的看法十分肯定,但是美國噴射推進實驗室的波普(Francis Pope)在2007年於《物理化學期刊A》發表的研究結果卻認為,CFC的反應速率不足以造成如此嚴重的危害,使科學家開始懷疑臭氧洞形成的原因。

《蒙特婁議定書》

不過科學家當時這麼做從現在看來的確是一件好事,近日發表在《自然》(Nature)雜誌上的一項研究發現,如果1987年的《蒙特婁議定書》(Montreal Protocol on Substances that depletion the Ozone Layer)未生效,現在的地球將處於更可怕的狀態。

據英國廣播公司報導,在當今這個世界當中,我們已經經歷了一些糟糕的情況,這些如噩夢般的情景都是由日益惡化的氣候變化所引起的,而這項1987年就訂立的條約正為世界努力做出一些貢獻,為了避免最糟糕的情況,科學家早就切斷了源於氯氟烴(CFCs)作為溫室氣體的副作用。

【各國對於氣候控制付出的行動】

根據BBC報導,對臭氧的破壞也會大大加速氣候變化,將目前封存的碳釋放到大氣中,導致環境進一步惡化。根據英國廣播公司報導,科學家們發現,到了2100年,全球氣溫將比工業化前水平上升攝氏2.5度。從理論上講,各國對於氣候控制付出的行動應該會將氣溫上升控制在2015年《巴黎協定》設定的1.5攝氏度以內。

但以目前狀況來說,這項任務的確極其困難,根據科學家們目前可怕的預測,這將意味著有更極端的天氣、更致命的高溫以及更多的基礎設施崩潰,更不用說大規模的生物死亡和滅絕事件。總而言之,全球氣候變化仍然是一個生存威脅,如果我們要為後代留下一個宜居的星球,就需要立即採取行動。1987年所簽訂的條約雖然沒有阻止任何事情,但它還是為我們贏得了關鍵的時間,讓我們團結起來,停止讓氣候變化變得更糟。

圖片來源:futurism

資料來源:DAN ROBITZSKI(2021AUG 19).STUDY: A 1987 CHEMICAL BAN SAVED THE PLANET. Futurism