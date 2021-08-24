近期國際研究發現，感染COVID-19發生重症比例與睪固酮有關，5月在《JAMA Network Open》上的一篇研究報告，以及7月的歐洲泌尿科大會( EAU21 )上發表的研究皆發現，睪固酮越低可能增加男性感染COVID-19重症的風險。

泌尿科診所院長李嘉文醫師表示，與健康對照組相比，男性新冠肺炎患者的總睪固酮出奇地低，表示睪固酮低下的患者更有可能因COVID-19引發重症，因此提醒國人要注意自身的睪固酮是否有低下的問題，必要時可至泌尿專科檢查，做好睪固酮的「超前部署」。

●睪固酮濃度越低 重症率越高

李嘉文醫師推測，COVID-19病毒是與細胞上ACE2和TMPRSS2兩種蛋白附著造成感染，這類蛋白又受到雄性荷爾蒙（睪固酮）激素的調控，所以造成男性重症機率較女性高，高齡男性也較容易在感染後死亡。

至於是睪固酮低下先出現，還是 COVID-19先出現？李嘉文醫師指出，目前沒有這些患者染疫之前睪固酮的數據，因此尚無法確定是低睪固酮加重病情，或是由病毒本身導致睪固酮急劇下降。但他表示睪固酮確實有保護男性免受疾病侵害的作用，目前也有研究正在進行中，釐清補充睪固酮是否可以改善療效並降低重症率。

●三高一低代謝症候群 補充睪固酮抗發炎

李嘉文醫師表示，男性體內的睪固酮30歲後就開始以1至2%小幅下降，到40歲便會出現較明顯的不足，此時容易出現疲勞、體能下降、性功能障礙等身心不適症狀，多數男性會誤以為工作太累或是壓力太大而輕忽。

建議當出現上述症狀時，應就醫評估，必要時進行睪固酮補充治療，維持身體正常的功能和生活品質。

目前已有多樣的睪固酮補充藥物，除了針劑、塗抹凝膠，近來有方便、非侵入性的鼻內塗抹凝膠劑型，早晚各補充一次，因為是投藥在富含血管的鼻內黏膜，能快速吸收並且可避免肝臟代謝作用以及腸胃道的降解；另外，也可以避免因為塗抹在皮膚上轉移到另一半或是小孩身上，安全、簡單便利，對於皮膚塗抹會有過敏現象、吸收不良的病人，鼻內塗抹凝膠更是一項新選擇。

尤其疫情期間，很多人居家工作，容易體重上升、腰圍變粗，三高問題隨之而來，李嘉文醫師提到，血糖高的患者，身體處在慢性發炎的狀態，使得身體機能變差，感染預後普遍較差。

臨床上已經證實，補充睪固酮對三高控制較好，也可以改善身體發炎狀態。建議疫情期間宅在家或是居家工作都要控制體重，並做好睪固酮管理讓身體機能維持良好狀態，理論上有助於降低染疫後死亡風險。若正在補充睪固酮治療者，也可以盡快施打疫苗，不用特地暫停治療。

●飲食、運動、補充睪固酮 抗疫情三寶

要維持睪固酮正常濃度，李嘉文醫師建議除了治療之外，同時也要注意飲食和運動，三管齊下。

運動能將食物養份轉化為睪固酮，如原地踏步、深蹲都是好的運動，且定期要有性行為或看A片，讓身體製造荷爾蒙。

此外，飲食熱量要足夠，尤其蛋白質攝取要充足，動物性、植物性來源均可；也可多補充精胺酸、OMEGA3，可從堅果類、魚、蚵仔中獲取。