防午後雷陣雨！氣象局表示，今天到周四午後西半部有局部大雨發生機率，氣象專家吳德榮指出，周四起太平洋高壓逐漸增強，天氣更趨穩定，高溫上升至36、37度以上，將是本月氣溫最高的一段時間。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示， 今、明(25日)台灣在太平洋高壓邊緣，其沉降作用不足以壓制不穩定度的釋放，午後近山區有對流發展，山區及少部分鄰近平地皆應注意天氣變化。全台上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，高溫飆到35、36度以上，小心中暑。

氣象局也表示，今天午後局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生機率，南部也有零星短暫陣雨。周三、周四(25、26日) 午後西半部地區有局部大雨發生的機率。

吳德榮表示，周四(26日)起偏弱的太平洋高壓有逐漸增強的趨勢，周四至下周一(26至30日)全台晴朗，紫外線過量至危險級，高溫再上升至36、37度以上，由於8月至昨天(23日)為止高溫偏低，台北氣象局測站高溫達35度僅1天，因此周四起將是本月分氣溫最高的一段時間，小心中暑。且午後對流受到沉降作用的壓制，局部短暫陣雨主要在山區，且範圍明顯縮小。

至於颱風消息，吳德榮表示，最新各國模式模擬皆顯示，8月底前西北太平洋似無颱風發展的跡象。