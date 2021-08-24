央行公布第二季國際收支，服務收支順差25.2億美元，則為歷年單季次高，較上年同季增加15.8億美元，主因貨運收入增加。在缺櫃及後疫情的終端需求急速復甦下，今年第2季服務收支中不管是海上貨運或航空貨運收入都是創歷年單季新高。但這個新高的數字，卻苦了以出口為導向的台灣眾多業者，不管是傳產還是電子科技，只要營收主要來自於出口的業者，今年營業費用都明顯增加，尤其是在第二季。國內業者則表示，疫情造成貨櫃運費和快遞費用增加，今年上半年相當明顯；此外，疫情造成的追料、加班等支出也考驗以出口為導向的台灣企業管理能力。

運能過剩一直困擾著航運業，過去一年大多沒有訂購新船。原因是為控制COVID-19疫情傳播，各國在2020年初採取嚴格的封城措施，導致貿易需求大幅下滑，但自去年秋天開始，終端消費需求急速復甦，並在2021年更急劇的反彈。COVID-19為貨櫃運費史上帶來了最輝煌的歷史，運費飆漲一發不可收拾。

紡織業者指出，過去和客戶的交易是採取CIF（Cost Insurance and Freight），也就是運費、保險費都包括在報價中的貿易條件，由賣方負責購買貨物的海上運輸保險，支付保險費。而COVID-19疫情疫情後，運費節節攀高，根據波羅地海貨運指數(Baltic Freight Index)，自1月以來，中國-美國西岸貨櫃運費報價大漲66%，自2020年初以來飆漲逾400%。與此同時，從亞洲運往北歐的貨櫃即期運費(Spot rate)也分別勁揚92%、480%。

因應運費的上揚，電子業者採取更改貿易方式，由CIF改為FOB(Free on Board)。FOB條件就是賣方將貨物交到出口港海洋輪船上，責任即告解除，此後的費用與風險均由買方負擔。而如果客戶不接受新的貿易模式時，業者又如何因應？

業者表示，目前貨運價格何時回穩並不明確，如果接長單又不更改貿易條件，營業費用的支出會侵蝕毛利。所以，在考量毛利的前提前，就得要篩選訂單。

運費反應在財報的營業成本或是營業費項目中，從企業公布的H1財報可以看到讓業者「心痛、淌血」的數字。