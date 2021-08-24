北京青年報24日報導，大陸參加東京奧運金牌選手楊倩、陳夢、全紅嬋的姓名，遭到大陸商家瘋狂搶註為商標，大陸國家知識產權局日前一舉駁回109件商標註冊申請。報導分析建議，懲治商標惡意搶註不法行為，不應僅止於對搶註的商標予以駁回，而應堅持標本兼治。要加大信用懲戒力度，把惡意搶註者列入失信黑名單，將他們戴上「一處失信，處處受限」的「緊箍咒」，逼他們主動打消惡意搶註商標的歪念。

報導指出，大陸國家知識產權局日前通告，依據大陸《商標法》第十條第一款第（八）項的規定，對第58130606號「楊倩」、第58108579號「陳夢」、第58265645號「全紅嬋」等109件商標註冊申請（含一標多類）予以快速駁回。

報導建議，具體作法，要在紮緊審查、異議、撤銷等各環節「柵欄」的基礎上，通過修法、出台司法解釋、制定條例等方式，大幅提高商標惡意搶註不法行為的違法成本，讓惡意搶註者「偷雞不成蝕把米」。

此外，鑒於權利人依法維權客觀存在的收益與成本付出「性價比（CP值）」太低，應優化姓名權或形象權侵權民事訴訟制度和機制，在舉證責任以及訴訟成本承擔等方面向權利人合理傾斜，以此降低維權成本，激發權利人主動依法維權的積極性。唯有如此，惡意搶註者才沒有「碰瓷」的底氣，切實減少商標惡意搶註行為的發生乃真正可待。

報導稱，楊倩等優秀金牌運動員，成了不少商家和自然人眼裡獲取商業利潤的「香餑餑」，他們的姓名迅速被人惡意搶註申請商標。這種以不正當利用他人市場聲譽為目的的商標惡意搶註行為，不僅侵犯了奧運健兒的姓名權等合法權益，也傷害了公眾感情，擾亂了正常的商業環境和市場秩序，影響十分惡劣。國家知識產權局及時果斷駁回這些商標惡意註冊申請，體現了依法打擊商標惡意搶註行為的鮮明態度，值得充分肯定。

報導分析，以往一些事例和案例表明，盡管不少惡意搶註商標申請被依法駁回，但有的未能從根本上杜絕商標惡意搶註行為，不少惡意搶註商標者總是另尋時機「捲土重來」，以致對商標惡意搶註行為的依法打擊陷入了「治理、反彈、再治理、再反彈」的循環。可見，懲治惡意搶註商標不能只有「駁回」這一招，而需要進一步探尋治理良策。

分析強調，商標惡意搶註行為屢禁不止，其關鍵病灶在於違法成本低。2017年4月，前國家工商總局將商標註冊費從每件600元（人民幣，下同）降為300元，此舉有效激發了市場創新活力，客觀上卻也讓惡意搶註者申請註冊一件商標，違法成本僅有300元，惡意搶註者斷不會有切膚之痛。

與此形成鮮明對比的是，被惡意搶註的權利人若要依法維權，往往要付出比惡意搶註者違法成本更高的維權成本，甚至還可能陷入「追回一隻雞，得殺一頭牛」的尷尬，一定程度上導致了商標惡意搶註不法行為蔓延。