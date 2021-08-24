中國電信A股24日迎來回A第三個交易日，今早開盤繼續跌停，報人民幣（下同）4.95元，跌幅達10％，已經連續第二個交易日跌停，封單超過580萬手。

以此計算，若中國電信明日繼續跌停，跌停價將低於4.53元的發行價。

中國電信上周五（20日）正式在上交所掛牌上市交易，險些破發，但隨著盤中幾度拉升，最終收漲34.88％，報6.11元，全天成交超200億元，位居A股第一。

中電信港股今早則止跌回升，現漲1.1％，報2.77港元。