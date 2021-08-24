中國電信A股連續第二日封跌停 港股仍升逾1％ 11:122021/08/24 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國電信A股24日迎來回A第三個交易日，今早開盤繼續跌停，報人民幣（下同）4.95元，跌幅達10％，已經連續第二個交易日跌停，封單超過580萬手。 以此計算，若中國電信明日繼續跌停，跌停價將低於4.53元的發行價。 中國電信上周五（20日）正式在上交所掛牌上市交易，險些破發，但隨著盤中幾度拉升，最終收漲34.88％，報6.11元，全天成交超200億元，位居A股第一。 中電信港股今早則止跌回升，現漲1.1％，報2.77港元。 京東 上季淨利銳減95.2％ A股開盤上漲 滬指漲0.15％ #中國電信 #A股 #跌停 #港股 #升逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 50％缺口 引發鋰價暴走 04:102021/08/24 全球財經 《美股掃瞄》美股消息面：結束連7天跌 國際油價大漲逾5％ 09:112021/08/24 財經 台積營收超速 外資高喊900元 04:102021/08/24 財經要聞 花旗喊讚：促進長期資本流入 港交所推A股期貨 股價大漲 04:102021/08/24 全球財經 美股創高 晶圓雙雄、航海王帶頭衝 台股漲逾160點 09:102021/08/24 財經 航海王領漲 台股早盤大漲逾百點 09:192021/08/24 財經 單日大漲8％ 航運族群強勢揚帆 04:102021/08/24 財經要聞 《鋼鐵股》Q3業績拚季增2成 東明-KY今年營運戰高 09:112021/08/24 財經 《國際金融》大宗商品回升 歐股收高 10:022021/08/24 財經 航海王＋權值王 大反攻 04:102021/08/24 財經要聞 仍屬強勢貨幣 CFETS人民幣匯率指數創5年多新高 10:562021/08/24 兩岸 財經熱門新聞 新光金小王子傳喜訊 新娘貌似隋棠 還是辜仲諒表妹 - 財經 東南亞疫情爆開 晶片缺貨更慘了 致命原因曝光 - 財經 台積營收超速 外資高喊900元 - 財經要聞 - 工商時報 陸限制鋼鐵產出 鐵礦砂暴跌 - 全球財經 - 工商時報 大陸經濟多久把美國幹掉？華爾街大老先喊：人民幣超越美元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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