國民黨前副主席郝龍斌與前衛生署長楊志良，日前聲請停止衛福部對高端疫苗緊急使用授權（EUA），台北高等行政法院20日認定2人提起本件聲請屬當事人不適格，裁定駁回；可抗告。對此，楊志良今日接受媒體人王淺秋專訪時表示，駁回的法官漠視了憲法精神，因為高端如果授權程序有暇疵，所有民眾都可能受侵害！

楊志良引述日前前大法官蘇永欽投書媒體評論，認為儘管法院以「當事人不適格」來駁回楊、郝兩人的案子，看起來確實沒毛病，但法官應該站在更高的角度，來省思法院可以承擔的功能。

楊志良也表示，決定駁回的法官漠視了憲法精神，若因為高端授權程序有暇疵，進而造成其它問題，恐怕所有民眾都會因此受害。

而如今高端已經開打，楊志良表示，既然人民被迫成為第三期臨床實驗對象，那麼施打者就應該納入三期實驗對象享有權益，該付費就付費，萬一打疫苗出問題，更應該有基本權益保障，不該白白當實驗品！