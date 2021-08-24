堆滿整桌的麵包、吐司等點心是台中市僑泰中學餐飲管理科的同學們親手烘焙，贈送台中市政府警察局第三分局健康派出所。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

疫情二級警戒期間，站在第一線防疫工作的醫護及警消人員仍然不敢鬆懈，戰戰兢兢為民眾的健康把關。台中市僑泰中學餐飲管理科的同學們替波麗士們加油打氣，親手烘焙40份麵包、吐司等點心，贈送台中市政府警察局第三分局健康派出所，慰勞辛苦執行防疫工作的員警，堆滿整桌的「小確幸」，讓員警看了直呼：「好療癒！」

台中市僑泰中學餐飲管理科師生日前下午親自烘焙40份麵包、吐司，並帶著剛出爐的麵包直送健康派出所，老師表示，這些麵包及吐司是同學們檢定考練習的作品，學生們在製作時，特地表示要將這些用心製作的麵包，送給疫情期間辛苦執勤的警察補充體力，向防疫英雄致意。

同學們的心意堆滿一整個桌子，看起來不但壯觀，員警吃過後更是讚不絕口，頻頻稱讚料多實在頗具水準，媲美市售商品，執勤的疲憊更是被同學溫暖的心意「療癒了！」

健康派出所所長楊靖表示，感謝僑泰中學師生的愛心，行動力挺投入維護治安、防疫工作的警察人員。疫情期間也呼籲民眾做好防疫措施，外出時應全程配戴口罩、勤洗手，保持安全社交距離，保護自己，也保護親友。