雖然今年文旦飽受氣後考驗，果實大小仍十分均勻。（周麗蘭攝）

劉招男（左）表示，今年文旦果實可說得來不易，上半年嚴重缺水果實長不大，若沒有農用井根本撐不去；下半年遇到連日豪雨，只要地勢排水性好很快就排出，影響根部不大，不過連續幾天下雨，讓農友很難追肥，可能會造成品質差異。（周麗蘭攝）

斗六文旦上市了！本月初雖然有西南氣來帶來豪雨，對斗六文旦最後成熟階段雖帶來不確定因素，只要排水良好的文旦園影響不大，促使大多果園提早一周採收，產量與甜度都與去年相當。

獨眼文旦農劉招男種文旦柚40多年，他在7月底施最後一次有機肥，施肥後剛好下雨，有助於文旦樹吸收，他說幸好來得及施肥，完成最後一階段管理照護。

劉招男表示，今年文旦果實可說得來不易，上半年嚴重缺水果實長不大，若沒有農用井根本撐不去；下半年遇到連日豪雨，只要地勢排水性好很快就排出，影響根部不大，不過連續幾天下雨，讓農友很難追肥，可能會造成品質差異。

文旦採收的最佳時機是白露（9月7日、8日）前後1周，因這個月初西南氣流帶來豪雨，成熟中的文旦若甜度高且果汁豐沛，必須提早採收以免過熟，本周已有文旦果農陸續採收。

農糧署鼓勵各產區文旦外銷，24日起陸續外銷加拿大、新加坡、港澳等地區，今年度外銷目標5500公噸，署長胡忠一到斗六嘉東農場視察。

胡忠一表示，為拓展日本市場，該署去年輔導外銷業者試銷日本13公噸，廣受好評，今年度（2021年）目前已收到訂單50公噸以上。該署在產期前邀集外銷業者、產地供貨農民團體、試驗改良場所專家，召開文旦輸日籌備會議，研訂「輸日文旦供貨及低溫檢疫作業流程」，輔導業者登錄外銷供果園資訊、農藥自主檢驗、採收注意事項，以求順利外銷日本。