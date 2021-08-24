新冠疫苗開打後陸續傳出猝死案與嚴重不良反應，其中部分案例都與慢性病有關，有內科醫師表示，日常生活的飲食無形中恐增加慢性病風險，其中有許多問題可能都與「小麥」有關，她並列出16大身體警訊警告，若有超過3項就表示可能小麥攝取過多，恐導致全身性的發炎及各種慢性疾病。

日本內科醫師本間良子在《PRESIDENT Online》表示，現代人以小麥為核心的飲食習慣，其實對健康影響很大，到底應該吃什麼樣的食物才能維護健康？她引述Ryoko Homma醫生所發表的「如果你想長壽，不要吃小麥」的提醒，吃太多小麥可能會增加慢性病的風險。

本間良子指出，如果你發現常常沒來由的出現疲倦、頭痛、關節痛、慢性便秘、腹瀉、皮膚粗糙、月經不調等症狀，雖然很多人都忽略，以為沒有大礙，但實際上可能與你每天吃的小麥有關。

本間良子舉出，許多人每天早餐吃的麵包、午餐吃的烏龍麵、義大利麵、蕎麥麵、甜麵包，以及晚餐吃的咖哩、燉肉、比薩和餃子等都可能是導致上述症狀的根本原因。她並列出下列16大身體警訊，警告若有超過3項就表示可能小麥攝取過多。

1. 持續感到疲勞

2. 從一早開始就感覺身體不舒服、不想上班

3. 容易對小事感到沮喪

4. 臉部和四肢容易腫脹

5. 肩膀和背部僵硬

6. 午飯後（15:00到16:00左右）經常昏昏欲睡

7. 晚上常常睡不著

8. 早上起床困難

9. 有便秘、腹瀉

10. 肚子和臀部周圍脂肪肥厚

11. 很難擺脫感冒

12. 一直咳嗽

13. 皮膚粗糙（異位性皮膚炎）嚴重

14. 月經不順

15. 常記不住人名或忘了昨天吃什麼

16. 常陷入消極的負面想法中

本間良子提醒，如果上述16大身體警訊中有超過3項，代表飲食習慣對健康造成的影響可能比你想像中要大，建議就醫檢查，並最好減少食用小麥。

本間良子解釋，許多人每天吃小麥，而且在不知不覺中吃了超過身體所能承受的小麥，形成所謂的小麥過敏，導致身體各部位出現過敏反應，例如「麩質不耐症」，就是一種小麥消化和吸收不良的情況，引起的體內發炎。

麩質中的小麥蛋白留在腸道中，由於不容易分解，進入腸粘膜後，不會作為糞便排出，也不會變成營養被吸收，因此容易導致粘膜發炎、身體疾病和肥胖，還會影響營養吸收。

此外，還有一個很大的問題，就是麩質中的「解連蛋白」會分泌一種叫做「Zonulin」的物質，破壞腸壁細胞，使得腸道中的細菌、毒素和未消化的食物滲透到體內，形成惡性循環，若越來越多毒素堆積在體內，將導致全身性的發炎及各種慢性疾病。

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