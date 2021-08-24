大陸最近發現多區出現民眾被跨區拉到外地接種疫苗的情況，地方防疫部門已進行嚴厲打擊，除已拘捕涉事違法人員，設立舉報熱線，亦發布通告嚴厲禁止。

河北邯鄲市衞健委官員在日前的疫情防控調度會提到：「近日發現有區外人員以各種手段、各種方式到峰峰組織（為河北一個礦區）、接送我區群眾前往外地接種新冠疫苗，並承諾給予一定數額的獎勵和補助。」上週六(21日)官員在會上強調六個嚴禁，即嚴禁弄虛作假、嚴禁跨區拉人、嚴禁亂發錢物、嚴禁強制接種、嚴禁幹部衝突、嚴禁違法行為。

邯鄲官員續稱，凡在外地接種疫苗出現異常反應及接種安全事故的，相關責任和嚴重後果均由接種者自行承擔。他們在會上更嚴厲警告，所有協助「區域外接種疫苗」者，將交由公安從嚴處罰。

微信公眾號「邱縣宣傳」則發布，本月21日，邯鄲市邱縣居民宋某通過微信群、朋友圈等方式組織民眾到周邊縣接種新冠疫苗，車接車送，並承諾給予經濟補助。宋某其後被邱縣公安機關拘捕，公安部直斥宋某的行為擾亂了社會秩序，對疫苗接種工作造成不良影響。

河北武安市和湖南新邵縣也受到相同的困擾，河北武安市疫情防控工作指揮部已為此設立舉報熱線，舉報成功可獲獎金500元人民幣。至於湖南新邵縣委新冠肺炎疫情防控工作領導小組在周日(22日)也發出了《​關於嚴厲打擊破壞疫苗接種工作秩序行為的通告》，同時亦設立熱線舉報違法行為。