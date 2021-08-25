高端疫苗23日開打，桃園與新北各出現1人在打完疫苗隔天猝逝，死因是否與疫苗有關係仍待釐清，不過，醫師蘇偉碩認為，高端應該要暫停施打，因為如果將高端開打當作是三期試驗，開打隔天就有2個人猝逝，那麼在證明死因與疫苗無關之前，主管單位仍要繼續進行試驗？還是應該先停打，直到釐清死因為止？

蘇偉碩昨在臉書發文表示，一個藥物或疫苗上市前，必須經過第一、二和三期的臨床人體試驗，就是要在有規劃的試驗條件下，觀察藥物或疫苗是否會對人體產生危害，並驗證在小規模試驗中發現的療效，在大規模的試驗中，是否仍舊會穩定的出現。

蘇偉碩指出，人體試驗的參加者的條件都是經過挑選的，開發新藥的藥廠為了證明藥物或疫苗的安全性，一定會確保參加試驗的受試者，不會出現重大的不良反應或死亡的情形，否則藥廠就得大費周章的證明受試者的死亡與疫苗無關。

蘇偉碩也說，大家可以想像一下，如果8月23日開打的高端是第三期臨床試驗，開打第二天就有2個打過疫苗的受試者死亡，其中1人55歲、另1人則是39歲，在藥廠還沒有證明兩位受試者的死亡與疫苗注射無關之前，主管機關應該同意讓試驗繼續進行？還是命令藥廠暫停試驗，直到釐清死因？

高端疫苗23日開打，昨天上午桃園一名55歲的陸姓作家，打完疫苗隔天猝逝，下午又傳出新北一名39歲男性接種後猝死。雖然兩人的死因是否與疫苗相關仍待釐清，但還是讓不少民眾擔憂。而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨則在記者會上表示，陸姓作家猝逝的原因，目前初步認為是心肌梗塞，但結果仍須經司法相驗才能確定。他並強調不會因此停止施打。