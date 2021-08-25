英國在台辦事處新任副代表嚴濤暮（Tom Burn）在上個月中旬檢疫隔離期滿後正式上任，英國在台辦事處表示，嚴副代表期待隨著台灣疫情更加趨緩後，能認識更多台灣朋友，增進他對台灣的認識。

嚴濤暮於1999年加入英國外交與聯邦事務部。在駐派台灣之前，他上一次外派職務是在2017年至2020年擔任英國駐斯里蘭卡高級專員公署副高級專員。 其他兩次的海外派駐地點則都在日本。 嚴濤暮過去在倫敦總部所擔任的工作內容涵括英國與東北亞及太平洋地區的外交事務，以及歐盟外交與安全政策。

嚴濤暮說：「我很高興來到台灣，並在此同時看到台灣的許多特質，尤其是台灣優異的抗疫措施，獲得國際上應有的認同。台灣與英國已有許多牢固的連結，但我們期望台英關係能更緊密強大，我期待盡己之力達到這個目標。我對亞洲有著濃厚的興趣，之前一直希望有機會來台灣。我在日本工作的兩個任期期間，聽到許多日本朋友們稱讚台灣人民的友善和美味佳餚。在這裡居住了一個月後，我已經親自體驗這些稱讚是多麼真實！」

嚴濤暮表示，自己是個美食愛好者，所以想要學習做台灣菜，不過要需要先學它們的名稱，也希望大家在英國在台辦事處官方臉書給他建議應該先學做什麼台灣菜？他也會從中選出三個最喜歡的建議送出小禮物。