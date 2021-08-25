洪姓男子因痛失至親，公祭前一晚借酒澆愁，隔天上午沒等酒退就開車上路，不僅犯公共危險罪遭判刑，還連累同車妻子，害妻子挨罰5萬4500元及吊扣牌照。洪妻不服提告，稱她直到被攔查，才知丈夫有喝酒，但台北地院行政訴訟庭認為，夫妻倆共眠一晚，洪妻不可能聞不到酒味，因此判她敗訴，可上訴。

洪男2019年11月3日上午開車上路，被警方攔查測出酒精濃度0.29毫克，當場遭依公共危險罪送辦，最後被判刑3月，得易科罰金9萬元。洪妻身為車主，當天也在車內，也被舉發「汽車所有人明知駕駛人酒精濃度超過規定標準而不禁駛」，後遭裁罰5萬4500元，吊扣沈車牌照3個月。

洪妻不服，提行政訴訟主張洪男因痛失至親，案發前一晚與好友在外飲酒訴苦，睡過一夜後以為酒精濃度已代謝完畢，才會開車欲前往殯儀館參加公祭。她是在警方攔查酒測後，才知道洪男前一晚有飲酒，絕非明知洪男有喝酒還讓他開車。

不過，舉發員警的答辯報告稱，盤查時洪男有明顯酒容，且身上散發濃厚酒味，法官認為，洪妻與洪男同住一起、共眠一晚，依常不可能對洪男散發的酒味毫無所悉，故不採信其主張，判洪妻敗訴。

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