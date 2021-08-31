前兄弟棒球隊總教練王光輝，因肝癌逝世；醫師提醒民眾，肝癌初期無症狀，當出現腹脹腹痛、疲倦、食慾不振、黃疸、腹水等症狀時，往往已是肝癌晚期，高危險群應定期篩檢，早期發現早期治療。

衛生福利部南投醫院院長、肝膽腸胃科專家洪弘昌指出，肝癌又稱「沉默的殺手」，為了自身健康，高危險群需定期安排檢查，由於醫學進步，肝癌治療多元，晚期病人仍可獲得不錯的治療成效，別輕言放棄。

洪弘昌指出，慢性B、C型肝炎、肝硬化、酗酒、代謝性疾病、長期攝入黃麴毒素及肝癌家族史等，都是肝癌的危險因子；高危險群可以透過定期返診，利用腹部超音波掃描、血液檢查篩檢肝癌，醫師會視病人情況，安排其他影像學檢查，例如核磁共振、電腦斷層或者血管攝影，早期發現、早期治療。

洪弘昌表示，手術切除是目前最主要及有效的肝癌治療方式，不過並非每個患者都適合手術治療，當患者不適合開刀時，會依個人的病情及腫瘤的狀況安排射頻燒灼、動脈栓塞、藥物注射、肝臟移植等治療方式。

洪弘昌也提醒民眾，平時應規律運動、控制體重、不飲酒、不熬夜、注意營養均衡攝取，減輕肝臟的負擔。