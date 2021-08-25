台鐵123次自強號今（25）下午1時50分許在銅鑼、三義間東線(K155+700)處發生一行人闖入鐵道，造成列車當場撞死行人事故；根據台鐵表示，受事件影響，台鐵自下午1時50分起，銅鑼、三義間上、下行各次列車皆有延誤，受影響車站包含銅鑼、三義，預計下午3時50分回復。

根據台鐵App顯示，受123次自強號死傷事故影響，台鐵自下午1時50分起，銅鑼=三義間上、下行各次列車皆有延誤。受影響車站包含銅鑼、三義，預計下午3時50分回復。（翻攝自台鐵APP）