苗栗三義行人闖鐵軌遭自強號撞死 台鐵：雙向列車延誤 15:082021/08/25 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 根據台鐵表示，受事件影響，台鐵自下午1時50分起，銅鑼、三義間上、下行各次列車皆有延誤，受影響車站包含銅鑼、三義，預計下午3時50分回復。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵123次自強號今（25）下午1時50分許在銅鑼、三義間東線(K155+700)處發生一行人闖入鐵道，造成列車當場撞死行人事故；根據台鐵表示，受事件影響，台鐵自下午1時50分起，銅鑼、三義間上、下行各次列車皆有延誤，受影響車站包含銅鑼、三義，預計下午3時50分回復。 根據台鐵App顯示，受123次自強號死傷事故影響，台鐵自下午1時50分起，銅鑼=三義間上、下行各次列車皆有延誤。受影響車站包含銅鑼、三義，預計下午3時50分回復。（翻攝自台鐵APP） 台鐵苑裡段行人闖高架橋旁鐵道 慘遭區間車撞上身亡 太魯閣號事故49死調查報告出爐 6大缺失台鐵無法卸責 #台鐵 #延誤 #銅鑼 #三義 #自強號 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中火車站保存計畫 地方：堅決反對 17:402021/08/24 生活 太魯閣號事故真相大白：誤點6分鐘釀悲劇 18:352021/08/20 生活 台鐵中秋連假火車票今開賣 已售出19萬張 16:502021/08/20 生活 太魯閣號事故模擬影片曝光 貨車電瓶早出問題 李義祥不換釀悲劇 13:512021/08/23 生活 台中捷運綠線煞車發生故障 影響旅客約600人 12:452021/08/21 生活 運安會公布太魯閣號事故報告 台鐵：尊重調查結果 13:082021/08/23 生活 行人入侵軌道 台鐵日南-苑裡間暫時單線通行 12:302021/08/24 生活 台中火車站保存計畫 地方說NO 04:102021/08/25 地方新聞 運安會稱太魯閣沒誤點就沒事「李義祥努力了」 引爆眾怒：黨證無敵 21:362021/08/21 生活 逾13萬張一夜完售！台鐵中秋連假尖峰時段 自強號車票賣光光 11:072021/08/20 生活 太魯閣事故調查報告出爐 移工揮手擋車畫面首曝光 11:282021/08/23 生活 社會熱門新聞 軍方祭大刀 陸軍副司令兒酒後辱警記兩大過汰除 - 社會 灰心人妻拒參加換妻俱樂部 慾望人夫帶炮友去主辦人不爽了 - 社會 女大生醉後3P一晚戰6次 男同學偷拍流出一句：「小母X」慘了 - 社會 交作業用摔的還咬人 女老師與小三童互毆下場超慘 - 社會 基隆女打完高端昏在西門捷運站不治 檢警安排相驗 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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