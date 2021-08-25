日本媒體報導，台日執政黨議員將舉行線上論壇，據了解，這場論壇將在27日上午舉行；民進黨發言人謝佩芬今表示，週五會後將會舉行線上記者會，向大家說明。

謝佩芬表示，民進黨與日本自民黨的雙邊安全對談，將於本週五上午進行。本黨將由羅致政、蔡適應兩位委員代表。

日本媒體報導，這場線上論壇，日本方面將由自民黨外交部會（外交小組）會長佐藤正久，及國防部會（國防小組）會長大塚拓參與。