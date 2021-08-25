台日執政黨議員27日線上論壇 民進黨：週五會後對外說明 16:072021/08/25 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台日執政黨議員27日線上論壇 民進黨：週五會後對外說明。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本媒體報導，台日執政黨議員將舉行線上論壇，據了解，這場論壇將在27日上午舉行；民進黨發言人謝佩芬今表示，週五會後將會舉行線上記者會，向大家說明。 謝佩芬表示，民進黨與日本自民黨的雙邊安全對談，將於本週五上午進行。本黨將由羅致政、蔡適應兩位委員代表。 日本媒體報導，這場線上論壇，日本方面將由自民黨外交部會（外交小組）會長佐藤正久，及國防部會（國防小組）會長大塚拓參與。 桃源斷橋直升機持續運補山區 高市府第7批民生物資多樣化 竹南君毅中學機器人戰隊再奪國際賽金牌、銅牌 #線上論壇 #週五 #報導 #舉行 #台日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 經濟部與亞利桑那州 簽署MOU 04:102021/08/25 財經焦點 建交29年 中韓發展委員會啟動 04:102021/08/25 話題觀察 立法院長游錫堃口述回顧《衝破黨禁1986》十大關鍵！民主覺醒 國際浪潮 催生民進黨 04:102021/08/25 政治要聞 綠議員要柯P「幫中央出28億」掀網怒 年輕人酸：果然是乞丐 10:582021/08/25 政治 《經濟》深化台美合作 國發會主委龔明鑫會見AIT處長孫曉雅 10:362021/08/25 財經 1分鐘讀財經》救毛利率出手了 台積電終於漲代工價最高20％ 08:292021/08/25 財經 Office 365調漲 微軟股價創高 04:102021/08/25 全球財經 好好證券董事顧問 金融大咖雲集 04:102021/08/25 財經要聞 太狂！頤宮4度蟬聯米其林3星 摘星完整名單看這裡 15:032021/08/25 生活 港民主黨退選潮 港府質疑沒存在價值 04:102021/08/25 產業財經 雲端旅展線上逛 感受臺東原鄉魅力 10:322021/08/25 生活 政治熱門新聞 振興好康！這2地「普發現金」 22縣市加碼最新整理一次看 - 政治 李四川突曬12張照「求一件事」 感動3千網友 - 政治 影／陳時中鬆口「接受中文復必泰標籤」 柯嘆：既有今日 何必當初 - 政治 立委離婚藏不住 他與女演員秘婚 也因財產申報曝光 - 政治 近5成民眾樂見蔡英文打高端 游盈隆發現一件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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