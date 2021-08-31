新北市長侯友宜過去一年多來的防疫工作表現，有目共睹，在多份六都市長施政滿意度調查上，侯滿意度皆奪冠，反而民進黨自5月中本土疫情爆發後，政黨聲望遭重挫，要派誰對戰侯友宜，已成難題。對此，國民黨新北市議員葉元之認為，民進黨很有可能推派前交通部長林佳龍參選。

葉元之昨（30日）接受《TVBS》採訪時表示，2022新北市長選戰，他認為目前綠營實力最強是林佳龍，且林也在尋求一個返回政壇的機會，林就算無法贏過侯友宜，能有牽制效果就算立下戰功，有望站穩政壇。不過，綠委陳亭妃接受該台訪問時則直言，目前林佳龍沒有選舉的想法。

前交通部長林佳龍。（中時資料照）

《中國時報》18日報導指出，林佳龍參選新北有跡可循，林佳龍子弟兵、台中市新聞局前局長卓冠廷傳近期密集拜會新北地方人士，尋求參選新北市議員的機會，卓冠廷17日說，若決定參選，新北確實在他評估考量中，但此刻以防疫優先，合適時間會對外宣布，更強調無法替林佳龍發言，但目前沒聽說林佳龍有參選規畫。

該評論指出，一旦林佳龍出馬，除可阻斷蘇新系長期壟斷新北局面，也可牽制藍營最強的侯友宜不敢直攻2024，更可順勢布局新北，進可攻、退可守。