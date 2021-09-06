台北市長柯文哲將屆滿兩任，今傳出消息指柯文哲在上月27日晚間的一個黨內秘密便當會上提出選高雄的構想。對此，柯文哲今於防疫記者會直言，「我們在聊天，什麼題目都聊天過，但有需要在網路上推播做新聞嗎？」

媒體披露，柯文哲曾於一場便當會說，自己選上高雄市長就不選總統，被質疑烙跑市長？柯文哲回應，台北市每天工作相當多，每天處理北流、北藝、大巨蛋、西區門戶計畫、東區、公宅、市場改建等，每天一大堆事情；甚至一下子疫情爆發，要忙著應付。

他說，長期以來就這件事情在認知作戰，他們就是要貼柯文哲「無心市政」的標籤，過去有扁維拉、馬維拉，柯稱自己現在要變柯維拉。

柯文哲表示，今天看手機有自己要去選高雄的推播廣告新聞，他認為，今天老百姓最關心Delta到底突破的什麼程度？新北幼稚園感染有沒有擴散到台北市？110萬封簡訊是不是該罵一罵？甚至調查局筆錄外洩問題。柯說，我們都要做好自己的事，當然政治上有攻防，但是玩過頭不對。

媒體追問，有沒有講過選高雄？柯文哲說，「我們在聊天，什麼題目都聊天過，但有需要在網路上推播做新聞嗎？」

柯接著說，「我當台北市長，我如果那麼喜歡選舉，我當年2020就去選總統了」，他還是為了北流、北藝、大巨蛋要善後乖乖留下；他批評，太過度的新聞操作，久而久之對國家的損失是新聞不再被人家相信，對國家運作不太好。

對於高雄市議員嗆不如現在辭掉來高雄，柯直言，「像這種東西就是不用回應，我不要進入你們的球場去當柯維拉」。

至於民眾黨秘書長謝立功表態參選桃園市長，副市長蔡炳坤也被點名選南投縣長、民眾黨立委蔡壁如選屏東縣長、民眾黨立委高虹安則選新竹市長。

柯文哲強調，做一個政黨還是會投入選舉，謝立功本來就有義務去找人投入選舉，這他的工作，這也不是奇怪的事，他認為選舉還早，今天還是先把新北幼稚園感染緊急處理，選舉明年過完年後再去煩惱都來得及。