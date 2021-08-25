台灣有許多好吃的小吃，其中「餃子」類的美食竟讓日本人也甘拜下風，有網友表示，他吃完某知名日式煎餃連鎖店的餃子後，感覺沒想像中的差，並質疑鄉民們是不是沒吃過日本煎餃？貼文一出立刻引發台、日煎餃大戰，多數網友表示台灣煎餃好吃太多，連日本人都認同。

一名網友於PTT八卦板上發文，他某天到一家專賣餃子的日式連鎖餐廳，吃了餃子後感覺沒想像中的差，讓他納悶為何網路上普遍給予的評價都很低，並好奇詢問「老實說鄉民是不是沒吃過日本煎餃，在那邊人家難吃，是不是這樣？」

貼文一出引起網友熱議，紛紛表示台灣煎餃好吃太多，「我遇過的日本人都認同台灣鍋貼屌虐日本喔！認真」、「因為日本的餃系列就是連台灣巷口都打不贏」、「台灣的煎餃跟鍋貼還不需要日本人教」。

許多老饕也仔細分析原因，「日式煎餃吃視覺的」、「沒吃過之前太憧憬，導致失望大於期望」、「去吃過，料少不夠脆不夠香」、「日本的餡料都打的很碎，沒口感」、「日本價位一顆平均10元起，我不如吃台灣，而且size大概是台灣鍋貼的2/3」。