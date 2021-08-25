基隆市仁愛區仁一路驚傳有男子臉面朝下，漂浮在田寮河，消防人員救起時已無生命跡象，送往基隆醫院救治，至於詳細落河原因仍待調查釐清。

在場民眾表示，有一名路人看到男子落海，要他打電話報警，自己親眼看到時男子已浮在河面上，並往基隆港方向漂約15公尺。

基隆市消防局接獲通報，立即已派遣仁愛、信二出動消防車、救護車及橡皮艇前往救援，救起時已無生命徵象，消防員立即實施CPR，送往基隆醫院。

據了解，男子年約70多歲，左大腿有開刀痕跡，目前警方正確認死者身份，並釐清落水原因。