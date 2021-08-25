長榮航（2618）今（25）日調漲兩岸航線航空貨運運價，台灣出口到中國各航點9月1日起依現行運價每公斤上調25～30％。這是長榮航自8月12日起調漲台灣出口到中國各航點運價20～30％後再次調漲。

華航8月11日也有調漲台灣出口至中國各航點運價，漲幅25％。貨代業者稱，9月開始航空貨運旺季，華航料將跟進漲價。

長榮航指出，往返上海浦東貨機因當地疫情因素，會依疫情發展及地勤代理人力狀況，機動調整航班，並會提早通知貨運承攬公司，至於價格部分則依市場供需機制及當地法令規範調整。