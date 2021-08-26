【愛傳媒黃子哲專欄】高端疫苗在8月23日才開打，24日就陸續傳出二起不幸的接種後死亡案例，一位是在桃園市的56歲陸姓作家，另一位則是新北市的39歲彭姓男子，這除了讓人感到遺憾外，更讓社會震驚。

因為若比較AZ與莫德納疫苗施打後的首例死亡通報時間，高端疫苗可說是「超英趕美」，速度之快令人咋舌，簡直不可思議。

我國從3月22日開始施打AZ疫苗，雖陸續傳出有不良反應事件，但根據指揮中心公布的資料，一直到6月11日才有首例接種AZ疫苗後的死亡個案列入通報，當時累積施打人次也已經高達76.7萬。

我國的首批莫德納疫苗則在6月9日正式開打，也是直到7月3日才傳出有二起，分別在高雄及台南的年長者，在施打後不幸猝死的案例。而根據指揮中心所公布最接近該日的統計資料，累計至7月5日，莫德納已經施打66.4萬劑。

換言之，AZ與莫德納疫苗分別在施打73天、26天後，才出現死亡案例，但反觀國產高端疫苗24日甫開放接種，不過才1天也就是隔天隨即就有二例死亡。而就算是計算施打劑次，高端昨天總計也不過施打了16.7萬劑，並沒有比前述的AZ與莫德納於發生首起死亡案例時多。

沒有疫苗是完美的，施打後也不可能完全沒有不良事件發生。即便是AZ與莫德納統計至8月23日，也分別有536人及117人通報疑似疫苗接種後的死亡案例（所有死亡案例與疫苗間之關聯性，均要由檢察官與法醫相驗後才能確認）。

但從施打後的首例死亡時間與疫苗接種數量來比較，國內的高端竟比英國的AZ及美國的莫德納發生得如此神速，這種「超英趕美」的衝擊，國人並不樂見，更無法接受。

民進黨政府不斷灌輸高端使用次單位蛋白疫苗，甚至比國際的AZ、BNT、莫德納等疫苗更加安全可信。

高端在未經過三期臨床實驗便取得EUA，其保護力已經備受質疑了，如今如果連最基本的安全性也無法令人安心，這樣的疫苗可以說是整組壞了了。

在未釐清疑點前，呼籲指揮中心先暫停施打高端疫苗，要人民當如此危險的白老鼠，付出的代價真的太高了。

作者為國民黨文傳會副主委

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