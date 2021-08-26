罷昶行動來勢洶洶，繼議員鍾小平領銜提出的無黨籍立委林昶佐罷免案，在10日達法定提議人數後，由萬華、中正當地青年組成「清林散昶」的林昶佐罷免案，第一階段連署達標，今前往中選會領取第二階段連署表格，力拚在60天內完成2階連署。

清昶提案領銜人周世雄表示，當陳時中亂扯3＋11是不是破口，還企圖甩鍋給萬華時，「林昶佐你在哪？」在人民最需要你的時候，你卻站在人民對立面，當一個無恥的政客，因此今天並非藍綠對決，而是人民積壓已久的憤怒爆發要罷免立委。

周世雄指出，清林散昶這段時間獲得不同黨派的里長、議員、鄉親一起加入團隊，呼籲收到連署書的鄉親可以把連署書交給他們，認明他們的黃色背心和旗幟，因為他們是由公民團體主導的罷免行動，不會被有心人是政治操作。

領銜人姚冠均痛批，罷免案無關2022年地方議員選舉，當地方發生疫情戰爭時，林昶佐做什麼事情？大家領不到紓困、家裡小孩沒飯吃時，林昶佐只是在拍影片，民眾求助無門時，林也沒幫忙加快速度便民審查，「民代在幹什麼？」

針對國民黨台北市議員鍾小平發起的罷免林昶佐活動已於兩周前領取第二階段連署書，團隊發言人高毓安表示，清林散昶的每一份連署書都是他們從鄉親手中遞交上來的，其他陣營的速度有「灰色地帶」來源，對此不予置評，但絕對不會影響他們罷免林昶佐的決心。

對於是否將會和另一團體合作，高毓安認為，只要是讓公民團體展現中正萬華在地的民意基礎，不是帶有特定政治色彩的合作他們都歡迎，也喊話希望鍾小平支持在地團體，一起為萬華撕掉汙名化標籤。

高毓安強調，領表前已有相當準備，連署站將遍地開花，對於在法定60天內達到目標很有信心，目前規畫1天20站，有上下午時段，將即刻公布，非常有信心超越2.4萬份二階連署。