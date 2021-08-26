想和心儀對象進一步交往是人之常情，不過若是太過著急，一頭熱的付出，恐怕會嚇跑對方，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座容易在曖昧期過度付出，千萬不可不慎！

雙子座：

雙子座野心極大，面對愛情同樣如此，尤其是和心儀對象處於曖昧階段，他們明明可以欲拒還迎，製造些神秘感，讓對方更加迷戀自己，但是雙子座為了想要快點得到對方，反而會不斷付出，殊不知過度的愛反而會將對方嚇跑。

處女座：

處女座在曖昧期間，為了證明自己是值得託付的人，並且願意為了這段愛情付出一定的犧牲，他們會無所不用其極的展現自身優點，並且樂於付出所有，不過太早暴露自己的一切，可能會連同缺點也一併顯現，建議不妨放慢步調，不必急於表現。

天秤座：

天秤座待人處事相當隨興，很少顧及別人感受，即便是在曖昧期間也不會考慮太多，只會一昧付出、討對方歡心，缺少了一定的分寸感，反而會讓心儀對象感到太過突兀，千萬不可不慎。

雙魚座：

雙魚座自卑感重，總認為自己太過平庸，因此在戀愛關係中一直處於劣勢，如果有人對他們抱持一點好感，他們會更加積極付出，只要能夠留住對方的心，就算辛苦也沒關係，但此舉只會讓對方越愛越有壓力。