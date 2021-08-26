微解封、輕旅行，金門縣向打造行動支付島目標前進，即日起至12／31，只要在當地指定店家使用LINE Pay 金門推LINE Pay Money 12／31前最高享30％回饋Money ，最高可享有30％的超值回饋。

金門縣工策會說明，為吸引更多遊客跨海來到，並感受行動支付的便利，即日起至12月31日，在當地指定店家使用LINE Pay Money消費，筆筆享有 LINE POINTS 15％點數回饋（每人回饋上限300點），若連結元大銀行帳戶並開啟自動儲值功能，加碼再享LINE Pay Money儲值金15％回饋（每人回饋上限200元），最高可享30％超值回饋。

金門縣府去年即攜手一卡通公司及LINE Pay導入行動支付服務，成為首個將公共運輸全面導入行動支付的縣市，更積極輔導200多個店家加入行動支付行列，還有提供交通服務的華信航空、金豐租車及三德租車，期望打造無現金多元支付島，滿足來自各地旅客多元支付需求。

縣府也表示，行動支付日漸普及，無論是本島觀光或是離島旅行都能無縫接軌使用，用行動支付來趟金門輕旅行，除了體驗文化與生態之美，也享受購物與美食的樂趣。在降低支付過程接觸的同時體驗無現金支付的便利，讓旅客安心旅遊也開心享受優惠。