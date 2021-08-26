針對中國國民黨今日於臉書貼文，並附圖指稱行政院發言人羅秉成曾表示BNT「疫苗標籤不能出現『復星、復必泰』的中、英文名稱」，對此，羅秉成表示，無論是行政院或他個人，並沒有發表如此的言論，國民黨身為最大在野黨，不該散播不實訊息，混淆視聽。

羅秉成重申，政府對於疫苗的採購原則，始終是首重國民健康，確保疫苗的安全性和有效性，並期符合原廠製造、原廠包裝及直送台灣的政策原則。

羅秉成強調，此次公私協力積極爭取，盼能提早到貨的另批BNT疫苗，也是要從德國原廠製造包裝後直送台灣，符合政府引進疫苗的原則。

羅秉成說，台積電等捐贈單位與代理商就産品的標籤或標示部分，在洽約過程中順利達成合意並無爭議，而這批爭取提早到貨的疫苗標示（籤）雖與原約定不同，但只要能確保疫苗符合在原廠包裝、品質安全無虞、直送台灣，當可在方式上給予彈性，因此政府接受可以照原廠印製的標示（籤）供貨，以利爭取這批疫苗早日供應國人使用，足見政府優先保護國人健康，只要疫苗安全、有效，不必拘泥於形式，更不生因標示（籤）爭議而拖延供貨期程的問題。

羅秉成希望在野黨公開對外發表聲明時，應善盡查證之責，不應散播刊載不實訊息之圖文，混淆視聽。