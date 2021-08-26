行政院院會今(25)日拍板通過111年度中央政府總預算案，勞動部編列300億元撥補到明年的勞保基金，產業總工會表示，勞保基金收益每年都有增加，但是勞動部對於投資收益評估得太低，這讓勞工普遍不相信勞動部的精算，一直說2026年會破產，在勞工聽起來就像恐嚇，勞工不可能會心服口服，呼籲勞動部應該就精算和勞工以及工會說得明明白白。

全國產業總工會理事長江健興表示，勞保基金每年都有在增加，主要增加是來自投資受益，但每年收支幾乎都有100多億的缺口，可見勞動部對於投資收益評估得太低，投資收益都比勞動部預期的來得高，今年勞動部應該要將整體勞保基金的收支、投資獲利、具體幾年會破產等做精算，這些都要和勞工以及工會講清楚。

江健興指出，勞動部的精算確實有問題，這讓勞工普遍不相信勞動部的精算，若只是一直說2026年會破產，勞工不可能會心服口服；勞保年改部分，如果所得替代率由1.55％往下降，這樣的調整幅度勢必會引來勞工反撲，因為對勞退影響實在太大，政府應該要慎重考慮這點，也要取得平衡。

中華民國全國工業總會常務理事何語指出，政府在精算死亡年度時不是很確實，20年前人們平均年齡68歲，現在78歲，女性甚至可到83歲，餘命延長也造成勞保年金短缺，近十年來國家稅收超收，超收就該用作勞保撥補。

何語說，國家重點企業發展的投資應該要讓勞保年金來投資才對，否則每年配息怎麼會沒錢？針對民營電廠，台電有保證收購電價30年，為何不用勞保年金投資？可見政府沒有經營頭腦，不夠用心。