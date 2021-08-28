我國5月中旬起接連爆發多起新冠肺炎確診群聚，確診案例突破1萬5000例，此外，一旦確診至少就要入住集中檢疫所或加強版防疫旅館，勞保局提醒，無論是否因為職業原因，只要確診新冠肺炎入住醫院、集中檢疫所或加強版防疫旅館，以致未能取得原有薪資，可以請領勞保傷病給付；若以最高投保級距的4萬5800元投保級距試算，並與執行業務有關染疫入住14天，初估可請領約1萬1000餘元的傷病給付。

據疾管署統計，截至7月底為止，我國確診新冠肺炎人數超過1萬5000人，而據勞保局統計，截至今年7月底為止，因確診新冠肺炎請領普通傷病給付件數達83件、普通死亡給付達3件，職業傷病給付則有30件、職災死亡給付有2件，共計達118件。

勞動部勞保局職業災害給付組組長陳慧敏表示，勞工無論是否因為職業原因，確診入住醫院、集中檢疫所或加強版防疫旅館，導致未能取得原領工資時，可以向勞保局申請傷病給付。

陳慧敏提及，如果未與執行職務相關，受僱勞工請病假領取5成薪資外，還可請領普通傷病給付、從第4天起領取半數投保薪資給付；投保在職業工會的自營作業者申請，也可從第4天起領取半數投保薪資給付。

勞動部勞動保險司科長林煥柏提及，如果勞工現在發生職災保險事故，並且沒有急迫需求，依相關規定，給付請求權有5年時效，可依明年5月1日上路的「勞工職業災害保險及保護法」相關規定，5月1日後勞工可以擇優申請。