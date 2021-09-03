桃園市桃園區北科附工1名學生確診，學校3日緊急停課，不少家長指責「已經知道有人確診，為何今天還讓其他學生到校上課？」校長陳勝利喊冤，2日晚間8點得知學生自行快篩陽性，先向上通報，11點半PCR陽性確診，但礙於時間已晚，且學生需進行快篩，3日早上8點多一併於校內宣布停課，進一步進行快篩。

北科附工全校有2400多名學生，200多名教師，師生共將近2700人。桃園市教育局指出，染疫學生（案16122）所在班級有35名學生、曾接觸3名老師，案16122僅開學日9月1日有到校上課，當天體溫、身體健康狀況皆正常，但9月2日早上覺得身體疲累，請假未到校上課，晚間在家使用快篩後發現陽性，再近一步做PCR檢測才確診。

陳勝利表示，學校2日晚間接獲學生聽到消息學生快篩陽性已是晚上8點，半夜11點半才知道確診，與衛生局討論後決定3日宣布停課，等所有學生到校後由衛生局先做衛教，並發放快篩試劑給學生，後來臨時通知全校都要做PCR檢測，3點起醫療人員進駐學校，目前正在進行PCR檢測中。