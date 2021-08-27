基隆市29年前發生駭人聽聞的「人肉羊肉爐」命案，死者李俊雄遭餐廳老闆張瀟漢殺害，還被剁成肉塊做成羊肉爐，殘忍過程轟動社會。事實上，目睹案發過程的王金蘭當時曾衝出店外大喊「殺人了！」隨後被張男抓回房內，威脅她不得聲張，加上她常遭男方家暴，因此不敢報警，後來不堪死者每晚託夢，才鼓起勇氣報案。

檢警調查，李俊雄在基隆市經營電器行，經常到張男經營的羊肉爐店維修電器，雙方因此熟識；案發當晚，李男和友人相約在張男店內慶生，之後前往KTV續攤，並於深夜返回羊肉爐店想繼續喝酒，因酒醉和王女發生爭執，驚動正在休息的張男，慘遭對方持鐵條打死，遺體也被剁碎，頭顱及部分屍塊被丟在濱海公路的蝙蝠洞。

案發當下，王女幾乎全程目睹，嚇得衝出店內大喊「殺人了！」然而她和張男時常吵架，因此鄰居不以為意，隨後就被張男一把抓回店內，恐嚇道「妳在現場就是共犯！」由於王女長期遭男友施暴，見對方殺紅了眼，深怕自己也淪為刀下亡魂，只能看著張男像宰殺羊肉一般，用屠宰刀繼續肢解死者。

巧合的是，當時剛好爆發前國大代表楊思勤胞兄離奇失蹤案，警方意外在蝙蝠洞尋獲一個紙箱，裡頭放著李男的頭顱和屍塊，但查無身分，只能先用福馬林浸泡，以無名屍結案；事隔7年，王女不斷夢見李男，對方哀怨地喊「我很痛苦，溼淋淋的，妳也不幫我！」加上不堪張男長期施暴，才決定說出真相。

據了解，當警方開挖墳墓時，李男的頭顱泡著福馬林，被塑膠袋包著，與王女供稱死者「溼淋淋」的託夢內容不謀而合。當年承辦此案的刑警回憶，一樁含冤7年的命案，多數物證都已缺失，但偵辦過程中發生種種巧合，讓警方在短短1個月內就鎖定凶手，彷彿冥冥中自有安排，讓凶手得到法律制裁。

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