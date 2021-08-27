星座運勢網站「同道星座查詢」分析，天蠍座、處女座、金牛座、獅子座的擇偶眼光非常高，唯有優秀又亮眼的對象才會引起他們的興趣，他們不會因為一時的心動而交往，會經過仔細觀察，確認對方的條件夠好，才會展開追求。

▍1.天蠍座

天蠍座擇偶時眼光很高，他們看人很準，第一次見面大概就能徹底了解眼前的人值不值得繼續相處，他們除了看外表是否順眼，還會從對方的氣質來推測他的內在，唯有內外兼具的人才能引起他們的興趣，否則他們只會冷淡對待。

▍2.處女座

處女座對自己的要求很高，也會用這套高標準來要求另一半，他們擇偶時會從許多面向來了解眼前這個人，通過基本的條件後，才會把對方列入曖昧對象的名單內。不過處女座很重視第一印象，如果第一眼沒感覺，後續他也懶得花時間觀察這個人了。

▍3.金牛座

金牛座性格務實，挑選對象時態度很認真，絕對不會因為一時的心動就和對方交往，他們話不多，通常是藉由日常的觀察來了解對方，從細節來檢視這個人是不是足夠優秀，唯有認定對方的條件夠好，金牛座才會展開追求。

▍4.獅子座

獅子座非常有自信，很注重穿著和排場，他們追求高級的物質生活，因此另一半也要是同樣具有高品味的人，如果對方會讓自己的生活品質下降，他們就會覺得彼此不適合在一起。獅子座希望自己在人群中是最亮眼的那個，當然也希望另一半能匹配自己，唯有夠優秀的人才會讓他們一見傾心。