近日「藻礁之聲」紀錄片日前於網路播出，讓大潭藻礁議題隨著公投日期接近又引起熱議。但中油公司認為該部紀錄片內，對於螃蟹數量、3接影響海域及大潭藻礁範圍等數據出入，特別在臉書專頁提出資料說明。

「藻礁之聲」紀錄片引熱議，中油提3大數據說明環保做法。(中油提供)

隨著藻礁公投公投時間接近，各界對於藻礁議題說法又引起各方反應。行政院也因應藻礁公投，急宣布三接外推方案，外推400公尺避開藻礁區域，以浮動式儲槽，不破壞生態範圍內維持供氣穩定。

「藻礁之聲」紀錄片引熱議，中油提3大數據說明環保做法。(中油提供)

中油公司表示，紀錄片中提到大潭藻礁區內有100多萬隻螃蟹。但根據中央研究院生物多樣性研究中心專家學者今年4月1日在立法院公聽會指出，潮池本是螃蟹的聚集地，以潮池的螃蟹數量來倍數推估總數，顯然高估甚多。

另外片中提到三接要用工業港海域900多公頃海域。但中油解釋，迴避替代修正方案現在已被外推方案取代，在外推方案中，在工業區的部分與迴避替代修正方案相同，一樣是使用18年前的填地，共23公頃，並沒有改變，所謂工業港900多公頃，是「編定範圍」不是實際使用的面積，外推方案在工業港不浚深、不填地，即便將堤防、碼頭等人工構造物加起來也只有45公頃。

紀錄片內提到，大潭往外海延伸五公里內海底都是藻礁？但中油強調，三接外推案已離岸1.2公里，藻礁主要是在潮間帶，工業港海底下的礁石常年被沙埋，生物非常少，根據地質鑽探資料顯示，離岸愈遠，礁石愈薄，水深超過18公尺後，已經沒有礁石。