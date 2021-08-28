在體育署前副署長彭臺臨登高一呼下，中華民國大師運動協會(Master Games Association)今天(28日)在台北市正式成立，彭臺臨並獲推選為首任理事長，肩負台灣30歲以上中高齡運動發展的重責大任。

彭臺臨表示，台灣在2025年將主辦世界大師運動會(Master Games)且步入超高齡社會，因此推展中高齡及高齡人口運動如箭在弦，刻不容緩，他說：「我們早在雙北取得主辦權之前就準備成立協會，但因作業不及，加上去年全球新冠肺炎疫情爆發、一再拖延，直到今年才正式成立。」

為了加快、加強推展中高齡人口運動的力道，中華民國大師運動協會陣容也是空前堅強，前體育署長高俊雄、前體育署副署長王水文，及前台北市體育局長劉家增亦分別獲選常務理事、理事及監事。

看好中高齡運動市場潛力，著名運動球類品牌Molten董事長謝榮通、擊劍協會前理事長饒瑞英及電子新貴友晶科技董事長彭顯恩等三人，在會員大會上宣布各捐新台幣10萬元作為會務推展經費，謝榮通感性表示，Molten進軍台灣28年，長年受體育界栽培，本著「取之社會，用之於社會」的初心，希望讓體育的未來更茁壯、更美好，也盼望體育署能升格為體育部，讓體育界有個真正發號司令的大家長。

中華民國大師運動協會成立後的重頭戲，是由台北市和新北市去年取得主辦權的2025年世界大師運動會，並取名為「2025世界壯年運動會」，共有射箭、田徑、羽球、棒壘球、籃球等19種必辦運動，及衝浪、拔河、水上運動、橄欖球等12種選辦運動，再加上發源於我國的槌球示範運動，多達32種運動，參賽選手規定30歲以上，並按選手的實力分為競技和非競技組。

彭臺臨表示，大師運動會比賽的分組和分級相當專業，原訂今年在日本舉行的2021年世界大師運動會，因疫情延到明年5月舉行，屆時將組團前往觀摩，並按種類舉辦熱身賽，以熟悉比賽的辦理模式。