台中市西屯區公所區長陳寶雲（右）表示，社區落實住戶居家檢疫及社區防疫政策，才能有效且快速的避免疫情擴大。（盧金足攝）

台中市西屯區公寓大廈型社區多，已報備管理委員會數量達1300家，為促進公寓大廈社區住戶間互動交流與各界對公寓大廈管理實務之認識，西屯區公所每年辦理公寓大廈講習會，今年特別與台中市政府住宅發展工程處28日合辦「台中樂居學堂」講習會。

「台中樂居學堂」講習會邀請南開科技大學企業管理系助理教授范垂爐擔任講師，解說社區住戶的權利義務、社區規約如何擬定，及針對管理組織運作時，常遇爭議進行解析，並於會中宣導兒童及老人防墜等議題，以提升社區管理者之公寓大廈管理知能，並促進社區永續經營。

專業講師針對民眾所關心之大樓管理相關新聞時事議題及管理委員會各項疑難問題，進行深入且具體的解說，讓市民朋友了解公寓大廈管理之相關規定及妥善處理爭議之方法。

現場也安排2名諮詢師來替個別市民朋友解惑，並藉由Q＆A座談會之時間，與市民就有關議題充分進行交流。

西屯區公所區長陳寶雲代表市長盧秀燕感謝管理委員會及社區管理服務人員，於疫情期間協助社區落實住戶居家檢疫及社區防疫政策，如此才能有效且快速的避免疫情擴大。

她強調，疫情仍處於二級警戒期間，呼籲市民朋友仍不可掉以輕心，持續配合中央及市府的防疫規定，如外出全程佩戴口罩，室內保持至少1.5公尺乘以1.5公尺之社交距離，集會活動室內80人，室外300人等規定，市府與大家一同「落實防疫，齊心抗疫」。