蔡英文總統民調近日公布後，引起政壇諸多討論，資深媒體人趙少康表示，現在蔡英文的民調年輕人支持度墜崖式腰斬，之前側翼和綠營及綠媒又不段抹黑BNT疫苗，在蔡英文一聲令下後，眾綠官綠打手見風轉舵，臉不紅心不跳的就和BNT「免疫橋接」了起來，這等功夫，真令人瞠目結舌。

資深媒體人 趙少康。(圖/翻攝自 趙少康臉書)

趙少康今(28日)在臉書發文表示，蔡政府阻擋BNT的過程大家都清楚的看到，從去年底不讓東洋製藥的林全進口3000萬劑，到反對國民黨四縣市長和工商團體共同要自行進口的500萬劑。用心之險惡，斧鑿之深刻，沒有人看不明白。

趙少康認為，蔡政府從頭到尾，就是要大力拒絕BNT，不力催AZ、莫德納，留空間讓高端能夠「乘虛而入」。他指出，當蔡英文反對BNT時，陳時中、綠委、綠媒、綠嘴一干人等什麼亂七八糟的藉口都說得出來：「疫苗夠了」、「復必泰BNT是大陸做的」、「復必泰BNT是大陸分裝的」、「趙少康批評高端是為了護航BNT」。

趙少康續指，到了現在蔡英文的民調年輕人支持度墜崖式腰斬，高端又接連打暈了不少人，死傷的還都是青壯年，缺打率日高一日，蔡英文一聲令下，眾綠官綠打手見風轉舵，蔡英文的「原廠、原標籤、直送台灣」，馬上變成「內容比標籤重要」，「商人積極、官員推託」的嘴臉立刻乾坤大挪移説成「政府民間一起努力促成」BNT進台灣。

趙少康痛批，民進黨從蔡英文到陳時中到等而下之的一群綠嘴，臉不紅心不跳的就和BNT「免疫橋接」了起來。這等功夫，真令人瞠目結舌，說不出話來。

最後，趙少康感嘆，如果去年底就讓3000萬劑BNT進來，也不會枉死了800多確診者，不會造成群聚疫情擴散、不必三級警戒那麼多天，搞得內需經濟蕭條。

台灣民意基金會基金會24日公布蔡政府民調指出，去年5月蔡總統第二任剛就職時，20到24歲以下首投族有9成3力挺，如今民調支持度腰斬，只剩4成7力挺。