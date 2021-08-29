第六輪高端疫苗施打 新北施打率86％ 16:202021/08/29 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第六輪高端疫苗施打 新北施打率86％。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第六輪高端疫苗施打到今天，新北市副市長劉和然說，目前統計到昨天預約13萬1628人、施打人數11萬3049人，23日至24日施打率90％，到前天85％，昨天降到75％，總平均是86％，但詳細數據要到今天施打完畢，才能完整做呈現說明。 高端開打5日6死 施打率跌一成 台語歌手劉信明夫妻打高端疫苗出現副作用曝光 #第六輪 #疫苗施打 #施打率 #高端 #施打 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政府9券齊發 藍委轟：五倍券成蘇貞昌「撒錢救民調」工具 12:002021/08/29 政治 BNT上線 高端施打率蒸發6成 民眾「跳車」不打AZ 14:122021/08/29 生活 BNT昨開放意願登記 新北診所醫曝高端報到率僅剩4成 16:402021/08/29 生活 搶登記BNT 平台塞爆一度當機 04:102021/08/29 焦點要聞 大白天超商內行搶皮包 民眾熱心追捕壓制 14:402021/08/29 社會 日研究混打疫苗 官員：有助加速接種 13:042021/08/29 國際 29歲以上打AZ今10點預約 副作用、注意事項一次看 09:302021/08/29 生活 在美打2劑BNT返台仍確診 年輕人足跡超廣橫跨6縣市 16:172021/08/29 生活 趙少康轟政府強迫移工、軍人打高端 痛批：違反人權 14:542021/08/29 政治 日再爆莫德納疫苗摻黑色雜質 沖繩緊急停打 14:592021/08/29 國際 李艷秋怒批疫苗「第二類怎麼老打不夠」羅智強也火大了 14:512021/08/29 政治 生活熱門新聞 雙北確診者赴花蓮觀光 三天足跡造訪景點曝光 - 生活 三峽家庭群聚一家10人確診 CT值全超過30 - 生活 BNT扣掉學生還多80萬劑 想接種只有一條件 - 生活 他周五到板橋大遠百 一進去被這景象嚇傻：真的不是很妙 - 生活 本周變天午後大雨時間曝 這天起雨更猛 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。