第六輪高端疫苗施打到今天，新北市副市長劉和然說，目前統計到昨天預約13萬1628人、施打人數11萬3049人，23日至24日施打率90％，到前天85％，昨天降到75％，總平均是86％，但詳細數據要到今天施打完畢，才能完整做呈現說明。