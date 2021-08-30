駐德代表謝志偉近日在臉書上連連開砲，指前民進黨立委郭正亮不再像當年捍衛臺灣價值，而郭正亮則反嗆謝志偉，說不過就抹黑、違反科學才是違反臺灣價值，引發各界關注。前美國共和黨亞太區榮譽主席方恩格與宅神朱學恒在直播中談及此事時，也對2人的爭吵感到不解，同時他也很好奇，到底郭正亮做了什麼事得罪了謝志偉？

朱學恒30日與方恩格一同進行網路直播時指出，在美國經常讓一些執政黨的金主派駐到國外當外交官，但臺灣的駐外代表任命並非恩賞制，照理說應該是要能夠做事的，「你有看過多少美國的外交官，三天兩頭跟國內的人吵架嗎，外交官的工作是這個嗎？」

方恩格表示，美國確實有這種將金主和黨內外交界知名學者派駐到重要國家的政治任命傳統，比例大概是30%，在前總統川普執政時比例更高，臺灣有類似的情況，但主要是屬於同一個黨派的人士，臺灣的2位謝代表過去都曾擔任民進黨政府的公職，並由蔡英文總統任命駐外，方恩格認為這是好事，因為有時候會需要能直接和蔡總統溝通的人，而傳統外交官不一定有這個能力。

方恩格指出，在美國，類似的人到國外當大使，不會花很多時間評論國內政治，像之前川普任命的人，會公開誇講川普，但不會花很多時間批評民主黨，可是台灣這些駐外代表卻會花很多時間在社群網站上，不只是批評反對黨，還批評自己人。朱學恒指出，郭正亮是民進黨的人，但美國過去的外交官，也沒人在國外罵共和黨，不太能理解謝志偉的動作。

方恩格直言，不能以為當地政府或外交學者沒有人看得懂中文就不知道這件事，事實上人家可能也在關注。朱學恒則說，這真的是有點丟臉，德國有涉外的情報、外交單位，看到台灣派到德國去的人，正事不幹，三天兩頭罵國內、黨內他不同意的人，這麼不認真，怎麼會尊敬臺灣？

方恩格也忍不住問朱學恒，郭正亮到底有做什麼事得罪他？朱學恒回答，不要說郭正亮哪裡得罪他，演藝界教母張小燕也被他罵，「人家到底哪裡得罪你？這是不是一個很奇怪的事情？」