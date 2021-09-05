港星謝霆鋒接受電影頻道《藍羽會客室》專訪時，他主動提到，已申請退加拿大國籍，影片在今（5日）曝光後，引發網一片熱議，而針對謝霆鋒申請退加拿大國籍一事，謝霆鋒的爸爸謝賢也向港媒表示，兒子做什麼事，身為爸爸的他都會支持。

謝霆鋒影歌視三棲，演藝成績亮眼，近年謝霆鋒主持的美食真人秀節目《鋒味》，讓謝霆鋒大秀下廚的好男人一面，出身演藝世家的謝霆鋒，爸媽是資深藝人謝賢、狄波拉，妹妹謝婷婷在電影圈也有不俗的表現，而謝霆鋒近期登上電影頻道《藍羽會客室》宣傳新典影《怒火》時，謝霆鋒則主動提到：「我在香港出生，所以我本來就是一個中國人」，謝霆鋒接著並表示：「我已經在申請退掉加拿大國籍了」。

謝霆鋒申請退出加拿大籍一事曝光後，立刻在網上引發討論，微博還以「謝霆鋒退出加拿大國籍」登上熱搜榜，可見話題超夯。而根據《東網》報導，謝霆鋒的爸爸謝賢被問到兒子退加拿大籍一事時，他坦言不知道，不過謝賢強調：「他（謝霆鋒）要做什麼東西，身為爸爸的我都會支持他」。

而謝霆鋒所屬公司英皇娛樂高層霍汶希則表示，同事也是錄影當天聽到訪問內容，才知道這個消息，霍汶希提到，據了解謝霆鋒已提交紙本申請「是他個人決定」，表示公司會尊重謝霆鋒。