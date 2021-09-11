據台北家扶統計，扶助的大專青年中，有8成因繳學費、支出生活費等，需要打工，其中打工的類型主要是服務業，部分同學選擇未來的工作場所實習打工，為能兼顧課業及生活費，因應外送平台的興起，已有經濟弱勢的大學生選擇外送員作為打工項目，同學們也表示因校內打工的名額、薪資有限，多數會選擇學校以外的打工機會。

為了協助經濟弱勢大專青年，台北家扶中心今天透過線上舉行大專獎助學金頒獎典禮線上活動，由台北家扶中心主任謝曉雯代表頒發獎助學金，共有約260位大專青年獲獎，發出近500萬元獎學金。

為鼓勵大專青年，台北家扶邀請曾是家扶扶助童的紐約CARTUNA動畫公司動畫師褚婷，單親家庭長大的褚婷從小對藝術有過人的天賦，過往就讀台藝大時，嚮往到國外深造、從事藝術工作，在家扶協助下，申請大專獎助學金加上菁英培植、釣竿計畫配合款等籌措了到英國的學費及生活費圓夢，大學畢業後也順利到美國就讀研究所並就職，這次勉勵家扶大專青年善用資源，許多資源都是可以自己往前的一大助力。

台北家扶中心謝曉雯主任說，受到疫情的影響，弱勢學生的處境顯得更為艱難，邀請社會大眾一起支持孩子的學習最後一哩路，協助孩子站上平等的起跑點。捐款可洽台北家扶。