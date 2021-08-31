為提升森林護管員山域執行勤務技能及專業知識，東勢林區管理處日前舉辦「林野巡視專業技能」初階教育訓練，由特戰訓練中心退休教官面對面向逾60位森林護管員傳授繩結運用、困難地形穿越等山域工作相關專業教育訓練。
森林護管員執行勤務地點多為山區，東勢林區管理處為提升山域工作能力並確保人員安全，每年均舉辦林野巡視專業技能初階及進階教育訓練，本次課程內容包括裝備打包、繩結及繩索運用、揹負技巧等基礎訓練，9月將另舉辦進階教育訓練，實地演練橫渡系統及吊掛系統架設、路線選擇技巧等。
東勢林區管理處表示，由於轄區範圍廣闊，且多屬高山峻嶺，森林護管員每年需編組進行深山特遣清查工作，克服險峻地勢，包括峭壁、懸崖、深潭等特殊地形，深入山區執行5天以上巡護任務工作。
藉由教育訓練提升護管員專業技能與素養，將能有效提升森林護管員專業技能、降低執行勤務的風險，以預防意外發生，更能強化森林經營管理及查緝盜伐濫墾等森林保護工作，維護台灣珍貴森林資源。
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