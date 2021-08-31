疫情衝擊藝文產業，儘管近來台南已明顯湧現觀光人潮，但以文創產業為主的藍晒圖文創園區來說，人潮仍僅有以往2、3成，隨著五倍券將上路，文創PLUS台南創意中心將提供產業資料庫會員行銷宣傳管道，只要加入文創PLUS會員，提出五倍券行銷優惠方案，文創PLUS審核即可協助於粉絲專頁、官網及文化局相關平台推廣，觸及更多人支持台南文創品牌。

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文化局表示，台南有相當多具特色文創業者，假日也有許多創意市集遍地開花，受到疫情無法擺市集及民眾減少外出，衝擊營運。文創台南創意中心官方PLUS網站是台南各類文創展演、徵件、補助及活動推廣管道之一，常態性提供業者文創產業相關之諮詢輔導，欲加入會員請上文創PLUS網站「申請加入產業資料庫」頁面申請，相關消息請上FB粉專或網站查詢，或撥打單一窗口諮詢專線06-2148738詢問。