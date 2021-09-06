中秋節即將到來，每年到了這個時候，糕餅業就彷彿進入戰國時代，市面上各式月餅禮盒琳瑯滿目，但現在連賣唱片的都跳下來賣月餅。

今年中秋新體驗，邊吃邊烤邊聽音樂。(戴志揚翻攝)

在南台灣擁有高人氣的四四拍電子音樂唱片行，過去擁有許多死忠的音樂迷，今年首度嘗試將擅長的音樂元素跟中秋時令結合，推出可以聽的月餅『月來月唱秋』。每個月餅禮盒都附有一張雲端串流音樂黑膠，由四四拍仿照傳統黑膠唱片的概念，將禮盒亮點化作一首首的曲目呈現，讓消費者邊吃月餅，邊聽最chill的音樂。四四拍創辦人小豪說：DJ幫大家mix好歌單，民眾可以直接點聽，在後疫情時代，希望可以用音樂來療癒大家。

全台首創邊烤邊吃月餅禮盒。(戴志揚翻攝)

除了可以聽歌，四四拍唱片行推出的月餅還可以炭烤。負責銷售的 FunNow行銷總監 Ken 表示：中秋烤肉已經是台灣民眾的共同語言，不過中秋『烤月餅』，應該是頭一遭。『月來月唱秋』是近期最特別的月餅禮盒之一。附有丹麥原創設計的環保烤肉架，木炭、火網等一應俱全，再搭配法國藍帶背景的台南甜點名店『那個那裡』特製的三種不同口味的帕里尼，讓民眾只要一根番仔火點燃烤爐，就可以邊烤邊吃邊品嚐熱騰騰帶著炭香的『另類月餅』。

『月來月唱秋』月餅禮盒甫推出就造成轟動，由於熱賣程度遠超過預期，四四拍音樂唱片行決定趕緊追加生產，以回應消費跟老樂迷們的期待。