桃園市中壢區出現冰淇淋惡徒，有中年男子強賣冰淇淋以及強索財物，民眾有此遭遇上網貼文後發現有許多人受害，希望公部門能以公權力遏阻，以免再有更多人受害。

民眾徐小姐說，販售冰淇淋的男子騎乘機車，路邊沿街兜售冰淇淋，徐小姐見天氣炎熱，基於同情之意，上前欲購買三支冰淇淋，並詢問冰淇淋販售價格，男子充耳不聞且不告知售價，遂逕自挖起冰淇淋，待冰淇淋交到徐小姐手上時，男子竟獅子大開口說一支一百元，三支三百元，上網後發現原來當地也有許多同樣的受害人，且為同一販售冰淇淋的男子。

網友朱小姐表示，自己在中壢區新生路遇到這位販售冰淇淋男子，也是詢問價格皆未獲回應，直到冰淇淋拿到手中才被告知一杯200元。不僅朱小姐，該篇貼文已有多位網友紛紛表明在中壢地區常見到冰淇淋惡徒，希望網友廣為提醒周知。

桃園市議員黃敬平收到許多民眾投訴，他表示，民眾會向冰淇淋業者詢問多半是為了小孩或者是出於同情心，希望能夠協助弱勢，未料冰淇淋業者竟濫用民眾愛心，獅子大開口坐地起價，民眾詢問價格，業者閃爍其詞，機車外觀也無明顯標示販售價格，已違反誠實信用原則，且刨挖冰淇淋並未將口罩戴好，有衛生疑慮，冰淇淋惡徒已造成公眾秩序混亂，有關部門應該有所作為。

律師朱光仁指出，有些受害人可能認為給付1、200元摸摸鼻子算了，但是受害案件數量一多，金額就很可觀，而強賣、強索財物的行為雖不至於違反刑事法律，但已經構成社會秩序維護法第68條1項3款的規定，可處3日以下拘留或12000以下罰鍰。