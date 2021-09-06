環保局6日上午動員桃園及龜山區中隊，出動防疫消毒人員20人次及5部消毒車，針對北科附工校園及臨近7個里執行擴大消毒。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

長榮機師發生突破性感染事件，桃園市長鄭文燦特別要求環保局加強進行北科附工周邊鄰里擴大環境清消，環保局6日出動防疫消毒人員、消毒車，針對北科附工校園及臨近7個里的區域執行擴大消毒工作。

先前有1名長榮機師的兒子就讀北科附工，PCR確診且CT值極低，目前全校停課中，且中央疫情指揮中心更發出110萬封細胞簡訊，提醒民眾留意自身健康狀況。環保局6日上午動員桃園及龜山區中隊，出動防疫消毒人員20人次及5部消毒車，擴大消毒。

環保局長呂理德表示，3日接獲北科附工學生確診後，當晚火速調派清潔大隊動員13人，2台消毒車及6部背負式消毒執行校園內外環境大清消，消毒進行直到深夜才結束，另也針對有確診者足跡的公共場所，如桃園展演中心、汽車保養廠、汽車旅館及賣場餐廳等，加派人力完成消毒工作。

這次機師突破性感染事件，鄭文燦在6日的防疫專案會議上指示，請環保局除再次進行校園內部公共區域清消外，臨近的區域也要進行清消。呂理德強調，防疫消毒大隊隨即展開校園周邊區域，包含桃園區三民里、萬壽里、成功里、東門里、東山里以及龜山區中興里、山德里等7里擴大消毒工作，動員約20位消毒人員及5部消毒車執行消毒工作，6日下午可全部完成消毒。

環保局也呼籲，戶外的公共環境安全交給防疫消毒隊，社區與家戶需要自主性防護動手就能做好防疫，利用酒精或稀釋後的漂白水來加強擦拭門把、常用開關按鈕跟桌椅，簡單步驟就完成自身的防護。