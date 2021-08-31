T1聯盟桃園雲豹職業籃球隊今日宣布，「禁區守護者」謝育政正式加盟，將成為桃園雲豹捍衛禁區的頭號大將。謝育政也表示要以協助球隊進入季後賽作為首要目標。

謝育政對於接下來要到雲豹職業隊扛下禁區重任表示說：「這一兩年台灣的環境出現更多機會，所以也想挑戰自己，給自己一個機會去完成夢想」，曾作為世大運國手，兩度在瓊斯盃披中華白戰袍亮相，面對教練加強防守的要求和需要對位洋將的部分，他笑著表示「對位過很多身材高大的洋將，吃苦耐勞已是家常便飯」，要求自己進入職業聯盟後要再提升體能和身體素質。

大學畢業之後，謝育政報名第17季SBL選秀但落選，成為自由球員的身分。也曾短暫的去大陸尋找機會，退伍後經引薦至大誠高中當籃球教練，站在不同的位置繼續用熱愛籃球的心，來拓展未來。生涯一路從籃球名校強恕到醒吾，提及對自己籃球生涯的貴人，他由衷感謝：「在醒吾科大時期的黃志才、王金城教練對自己影響很多」，因兩位教練的提攜，得以投入亞青和世大運，累積豐富的國際交流賽事經驗。能以球員身份出戰職業，謝育政表示「很感謝桃園雲豹球團及教練團對我的肯定，讓我再一次站上籃球場」!