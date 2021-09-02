警方根據嫌犯身形、服裝，研判可能的族群，循線查訪後確認特定對象。（警方提供）

金門王姓民眾放在家門口的腳踏車不翼而飛，幾天後出現在東門代天府前停車格內，警方調閱數十支監視器，一再比對才確認嫌犯影像。落網的吳姓台籍工人供稱，只是順手牽車做為代步工具，全案依竊盜罪嫌函送法辦。

家住東門圓環附近的王姓民眾，平常都會騎單車上街溜達，日前準備出門時卻發現停放在家門口涼亭的車子不見，起初以為有人移動，後來在周遭遍尋不著，才確認被人偷走。

警方據報調閱附近數十支監視器，讓承辦警員李思豪、黃紹魁2人眼睛都看花了，但因鎖定的竊嫌故意遠避監視系統，且畫面身影時有時無，難以掌握清楚影像。

王姓民眾自己也大街小巷到處找車，最後在離家僅約100公尺的代天府廣場停車格內尋獲。警方赴里長辦公室調閱監視器，進一步掌握到腳踏車停放時間，再交互比對周界數十隻鏡頭，最後獲得清晰的犯嫌影像。

警方根據嫌犯身形、服裝，研判可能的族群，循線查訪後確認特定對象。5旬的吳姓台籍工人坦承因缺代步工具，才順手將腳踏車牽走。

王姓失主感謝警方鍥而不捨，辦案不分大小，積極處理態度讓人敬佩，因此還至縣政府1999專線留言，建議金城分局給予獎勵，讓這場「單車失竊記」順利破案外，也多了一些溫度。