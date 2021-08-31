200萬劑的BNT疫苗即將抵台，最新意願登記出爐，截至30日17:00，短短3天數量驚人。圖為疫苗接種站。(張鎧乙攝)

慈濟基金會證實首批輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗明天晚間抵達台灣，慈濟會派人接機。但疫苗數量不足讓國人心有餘悸，有業者向德國總廠要求為台灣預留三千萬劑的BNT疫苗？獲得「不錯的回應」。但蘇貞昌對此回應「感謝善意提醒」就敷衍帶過，資深媒體人黃暐瀚不知蘇貞昌所言為何？便在臉書直問蔡英文總統「買不買BNT？蔡總統，請回答！」

黃暐瀚指出，針對加購三千萬劑的BNT疫苗問題，行政院長蘇貞昌說：「各國都因為疫情的關係，在搶疫苗，我們指揮中心也已經預購，次世代的莫德納疫苗（等），只要對防疫有需要，我們都超前部署，也非常感謝過去這段時間以來，....善意提醒」。

黃暐瀚直言，「蘇院長是買？還是不買？誰聽懂了？」所以，他要求「請蔡總統出來定調吧！」

黃暐瀚表示，817萬票，投的是蔡總統，不是蘇院長，國家大政，幾百億的預算，到底要花？不花？總統請做決定，一錘定音。

黃暐瀚無奈指出，如果政府願意買，那就快點開始編列預算，向BNT簽約洽購；如果政府不願意，民間也可以開始集結力量，一人捐一千，疫苗自己買，也未必不可行。 畢竟，即將到貨的BNT，本來就不是政府出錢買的，而是民間送的。民間繼續「自救」，也是一個方法。