9月1日正式開學，因應疫情限制家長不得入校，不少家長擔心小1新生不敢獨自入校，為讓新生安心上學，桃園市蘆竹區光明國小出奇招，校長趙廣林與家長會特別COSPLAY超夯動畫「鬼滅之刃」主角於校門口迎接新生到來，讓新生眼睛為之一亮，現場少有哭鬧情形。

開學首日，桃園市蘆竹區光明國小1日上午約7點20分便見學生界備受歡迎的「鬼滅之刃」動畫主角炭治郎、彌豆子等人在校門口迎接學生的入學，讓不少前來的家長、學生以及路過民眾眼睛為之一亮，甚至讓不少初來乍到校園的小1新生興奮前往鬼滅之刃主角身旁拍照，氣氛相當活潑。

雖疫情漸緩，但依照規定家長仍不得入校，讓許多小1新生家長擔心孩子不敢獨自入校，開學當天會有哭鬧情形，光明國小校長趙廣林表示，為讓新進的學生能安心入校，這次自己才特別和家長會會長、副會長以及志工隊人員特別COSPLAY孩子熟悉的鬼滅之刃角色迎接新生入學，且達到預期效果。

趙廣林說，很多小1新生一下車後便衝向鬼滅之刃主角，本來要哭的情緒在和鬼滅之刃主角合照後便煙消雲散，更順利在志工引導下快速入校，未有明顯壅塞狀況，並指出今年入學的新生約有300多位，但入校期間僅有約5名小1新生有不願入校的狀況，強調這次COSPLAY熱門動畫主角，確實讓孩子安心不少。